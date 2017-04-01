شاهد: بقرة تنجح في الفرار من حصار الشرطة!

نجحت بقرة فرت من أحد المجازر في مدينة سانت لويس الأمريكية في الفرار من سيارات الشرطة بعد أن حاصرتها.

وفرت البقرة بصحبة أبقار أخرى كانت في طريقها للذبح في المجزر قبل أن تتمكن من الفرار.

ويظهر مقطع فيديو الأبقار وهي تتجول في شوارع المدينة.

وأظهر المقطع، الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، سيارة شرطة وهي تدفع بقرة قبل أن تلحق بها ثلاث سيارات أخرى وتحاصر البقرة.

لكن البقرة تمكنت من الفرار بعد أن وجدت ثغرة في الحصار المفروض عليها من سيارات الشرطة.

وعرضت جماعات للدفاع عن حقوق الحيوان شراء الأبقار التي فرت للحفاظ عليها.