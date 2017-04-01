شاهد: انهيار أرضي مفاجئ بعد فيضان يتسبب بمقتل العشرات

أدى انهيار أرضي تسبب في طمر منازل بأطنان من الطين والحطام خلال الليل إلى مقتل 112 شخصًا وإصابة العشرات.

وقال مسؤولون في إقليم بوتومايو الحدودي جنوب غربي كولومبيا (السبت) إن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضان عدة أنهار لتغمر المياه والركام الأبنية والطرق في موكوا عاصمة الإقليم.

وقال الرئيس خوان مانويل سانتوس بعد الوصول إلى موكوا وإعلان حالة الطوارئ "تم إبلاغي بأن لدينا 112 قتيلا، سنواصل البحث".

كانت الشرطة المحلية قالت في وقت سابق اليوم إنه تم انتشال 93 جثة.

وذكرت وحدة الاستجابة للكوارث إن 120 شخصا أصيبوا.

وقال كارلوس إيفان ماركيز رئيس الوحدة في بيان "أرسلنا فريقا من 150 شخصا كي تكون استجابتنا فعالة وبدأت الآلات العمل على الفور".

وأضاف "سنكون مع الحاكم ورئيس البلدية يعطي كل الاهتمام الضروري".

وأظهرت صور نشرتها القوات الجوية على تويتر شوارع مليئة بالطين ومنازل لحقت بها أضرار في حين أظهرت لقطات مصورة من هواتف محمولة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سكانا يبحثون عن ناجين وسط الحطام.

وقال خوسيه أنطونيو كاسترو رئيس بلدية موكوا لإذاعة كاراكول المحلية "إنها منطقة كبيرة… فاجأ الانهيار الأرضي عددا كبيرا من المنازل ولكن بشكل عام تلقى الناس تحذيرا قبل وقت كاف وتمكنوا من الخروج لكن المنازل في 17 منطقة سويت بالأرض".

وقال كاسترو إن الانهيار الأرضي دمر أيضا جسرين وإن هناك عددا غير محدد من المفقودين.

وغالبا ما تسبب الأمطار الغزيرة والطبيعة الجبلية انهيارات في كولومبيا.