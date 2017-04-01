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منوعات|إندونيسيا

شاهد: انهيار أرضي مروع يدفن 11 شخصا تحته

1/4/2017

أدى انهيار أرضي ناجم عن هطول غزير للأمطار في جزيرة جاوة بإندونيسيا اليوم (السبت) إلى دفن11 شخصا على الأقل بينهم قرويون كانوا يحصدون محصول الزنجبيل.

وقال متحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو بورو نوغروهو إن الشرطة والجنود يساعدون السكان على إزالة الأوحال والحطام للبحث عن الضحايا بعد الانهيار الأرضي في قرية بمنطقة بونوروجو بجاوة الشرقية.

وتابع أن الانهيار الأرضي اجتاح ما يصل إلى 30 منزلا وأن عدد المفقودين على وجه التحديد لم يتضح بعد مضيفا أن هناك حاجة لمعدات ثقيلة.

وقال نوغروهو إن أناسا يتدفقون على المنطقة لمشاهدة الانهيار الأرضي عطلوا أيضا جهود الإغاثة وتسببوا في اختناق مروري.

وأشار إلى أن الوكالة المحلية للتخفيف من أثر الكوارث حذرت من خطر وقوع انهيار أرضي بسبب هطول الأمطار في الآونة الأخيرة وأن بعض الناس عادوا إلى القرية اليوم فقط بعد أن أمضوا الليلة في مأوى.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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