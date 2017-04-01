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شاهد: العثور على قط مفقود على بعد أكثر من ألف كيلومتر من منزله

1/4/2017

هام قط، على وجهه مسافة تجاوزت الألف كيلومتر من منزل صاحبته في دنفر بكولورادو إلى دالاس بولاية تكساس الامريكية وعاد بعد 9 أشهر.

فالقط هارفي، قط منزلي تجول لمسافة تجاوزت الألف كيلومتر من منزل صاحبته في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

فقد خرج هارفي وهو قط برتقالي اللون عمره خمس سنوات في يونيو/حزيران من العام الماضي من منزله في كولورادو، ونجا بأعجوبة من حفرة عندما عثر عليه عامل في إحدى المرافق فاتصل بأجهزة رعاية الحيوانات في دالاس.

فقد سقط القط هارفي في حفرة بعمق 7.6 متر وهو في طريقه الآن للعودة لمنزله بعد نحو تسعة أشهر قضاها في الشوارع.

وتم التعرف على صاحبة هارفي من خلال رقاقة تحت جلده.

وقالت جابرييل فانيني المتحدثة باسم أجهزة رعاية الحيوانات إن هارفي كان ملطخا بالطين بعد عملية إنقاذ دامت ست ساعات، لكنه لم يكن مصابا.

ولا يملك أحد الإجابة على سؤال عن كيفية وصول هارفي إلى دالاس.

وقالت فانيني "بالنظر إلى كل هذا الوقت فمن المستحيل تماما أن يكون ظلّ يتجول فحسب وبالنظر إلى بعد المسافة عن منزله فمن المرجح أنه حصل على بعض المساعدة حتى يصل إلى هنا."

وقالت جاكي إيوير صاحبة القط هارفي لقناة ( دنفر7 )التلفزيونية إن قطها كان دوما يحب الخروج وإنها اندهشت للعثور عليه في تكساس.

وتابعت صاحبة القط "إذا كان هناك أي قط يقوم بمغامرات مجنونة فإنه هارفي ، إنه ظريف جدا." 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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