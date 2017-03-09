فيديو: فتاة تخدع المسافرين بالمطار

حصد مقطع مصور لفتاة نفذت حيلة طريفة خدعت بها المسافرين بالمطار، نحو 43 مليون و400 ألف مشاهدة خلال 3 أيام فقط من نشره على فيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته كيم باو على صفحتيها بفيسبوك وإنستغرام، مقلبًا سعت من خلاله إلى القضاء على الملل الذي يشعر به المسافرون أثناء ساعات الانتظار في صالة المطار.

وظهرت الفتاة وهي تحمل صورًا واضحة لمقبسي كهرباء يبدو وكأنهما حقيقيين ثم بدأت بلصقها في أماكن متفرقة على الحائط، وبدأت ترصد رد فعل المسافرين عند اكتشافهم الحقيقة.

وحظي الفيديو الطريف بانتشار واسع جدًا على فيسبوك، وجاءت ردود الأفعال متباينة فالبعض خجل من اكتشاف الأمر أثناء محاولات استخدام المقابس المزيفة لشحن أجهزتهم وهواتفهم، والبعض الآخر ضحك وبادر بتصوير المقابس الوهمية، وأحدهم ترك شخصا آخر يجرب الخدعة أمام عينيه حتى يتأكد أنه ليس وحده من شرب المقلب، ولم تذكر الفتاة مكان التقاط الفيديو.