صور: خدعة سحرية للوقوف في الهواء!

صمم تلميذ تركي في ولاية قسطموني شمالي تركيا، صندوقًا، يوحي للناظرين إليه أن الشخص يقف في الهواء عندما يدخل قدميه داخله.

يونس إمره غوجماز (15 عاما) تلميذ في الإعدادية، بدأ ولعه بألعاب الخفة والسحر عبر العروض التي شاهدها على التلفزيون.

ومنذ أن كان في المرحلة الابتدائية، بدأ بممارسة ألعاب خفة أمام زملائه في المدرسة، إلى أن صمم بمساعدة مدرّسه صندوقًا يوحي للناظرين أن الشخص داخله يقف في الهواء.

ويخطط غوجماز للمشاركة في المسابقات العلمية التي ستقام أواخر العام الحالي في الولاية.

وقال غوجماز إنه كان يقوم بأبحاث لمعرفة طرق ممارسة الحيل والسحر، وأنه وضع في هدفه أن يكون لاعب خفة.

وأوضح أن الصندوق الذي صممه أثار اهتمام زملائه في المدرسة، حيث أنهم يتسابقون على دخول الصندوق والتقاط الصور وهم في "وضعية الطيران".

وأكد التلميذ أن سر الطيران داخل الصندوق يكمن في المرآة المزودة به، حيث تقوم بخداع البصر وتوحي للمشاهد أن الشخص داخل الصندوق يقف في الهواء.