البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: يتحدى بدراجته قوانين الجاذبية ويسقط لأعلى

9/3/2017

"القفزة المُحيِّرة" هكذا أطلقت شبكة سي بي إس الأمريكية على مقطع مصور نشره شاب يدعى كايلي كاتساندريز على حسابه بـ"انستغرام".

وظهر الشاب وهو يقفز فوق "الطريق السريع 60" خارج مدينة وادي مورينو في مقاطعة رايفسايد جنوب ولاية كاليفورنيا، وهو طريق خاص بالتنقل بين الولايات، قاطعًا بقفزته مسافة نحو 20 متراً بين جانبي الطريق المرتفعين.

وفتحت الشرطة تحقيقًا بالواقعة لما كان فيها من تهديد لحياة المسافرين على الطريق حال فشل في القفزة المحيرة التي وُصفت بـ"أكبر قفزة فوق طريق سريع بالعالم" وقالت الشرطة إن هذه القفزة الهوليوودية صعبة للغاية و"لم نرها من قبل".

والغريب في قفزة الشاب أنها نفذت بدراجة نارية وليست هوائية، كما أنه قفز من جانب إلى جانب آخر أعلى وليس إلى منحدر كما هو معتاد، وهو ما يجعلها شديدة الصعوبة نظرًا لتحديها قانون الجاذبية، ما يشير إلى أن الشاب من المغامرين المحترفين.

وظهر السائق في بداية الفيديو وهو يمهد وزميله الطريق الترابي الذي بدأ منه قفزته الصعبة، وحظي الفيديو بانتشار واسع المدى على مواقع التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)