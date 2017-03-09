شاهد: يتحدى بدراجته قوانين الجاذبية ويسقط لأعلى

"القفزة المُحيِّرة" هكذا أطلقت شبكة سي بي إس الأمريكية على مقطع مصور نشره شاب يدعى كايلي كاتساندريز على حسابه بـ"انستغرام".

وظهر الشاب وهو يقفز فوق "الطريق السريع 60" خارج مدينة وادي مورينو في مقاطعة رايفسايد جنوب ولاية كاليفورنيا، وهو طريق خاص بالتنقل بين الولايات، قاطعًا بقفزته مسافة نحو 20 متراً بين جانبي الطريق المرتفعين.

وفتحت الشرطة تحقيقًا بالواقعة لما كان فيها من تهديد لحياة المسافرين على الطريق حال فشل في القفزة المحيرة التي وُصفت بـ"أكبر قفزة فوق طريق سريع بالعالم" وقالت الشرطة إن هذه القفزة الهوليوودية صعبة للغاية و"لم نرها من قبل".

والغريب في قفزة الشاب أنها نفذت بدراجة نارية وليست هوائية، كما أنه قفز من جانب إلى جانب آخر أعلى وليس إلى منحدر كما هو معتاد، وهو ما يجعلها شديدة الصعوبة نظرًا لتحديها قانون الجاذبية، ما يشير إلى أن الشاب من المغامرين المحترفين.

وظهر السائق في بداية الفيديو وهو يمهد وزميله الطريق الترابي الذي بدأ منه قفزته الصعبة، وحظي الفيديو بانتشار واسع المدى على مواقع التواصل الاجتماعي بالولايات المتحدة.