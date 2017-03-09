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شاهد: لقطات مؤثرة لسائق يروي ظمأ فيل رضيع

9/3/2017

نشرت صفحة "Chantelle En Rudi Beyleveld" على فيسبوك، لقطات مؤثرة لسائق توقف على الطريق ليسقي فيلا رضيعا ظمآنا في يوم شديد الحرارة.

وبحسب موقع "thedodo" المهتم بأخبار الحيوانات وعلاقتها بالبشر، وصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد توقف سائق شاحنة على أحد الطرق في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا لإنقاذ فيل رضيع بدا متعطشًا للمياه، فسقاه في يوم حار للغاية.

وأظهر الفيديو السائق ويدعى كارلوس، وقد توقف على جانب الطريق وجلس في وضع القرفصاء حاملًا زجاجة مياه بلاستيكية ليروي ظمأ فيل رضيع يبلغ من العمر 3 أسابيع.

ومن شدة العطش وحرارة الجو، شرب الرضيع قرابة 30 لترًا من المياه، لكن الرجل تعرض لهجوم بسيط من صغير الفيل بسبب تدخينه السجائر بالقرب منه.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على شبكة الإنترنت، ونال إعجاب الآلاف تأثرًا بهذا التصرف الإنساني، في حين انتقد البعض الرجل لتدخينه السجائر طوال فترة تواجده مع  صغير الفيل ما قد يعرضه للمرض كونه مازال صغيرًا كما الأطفال الرضع.

وتم نقل الفيل الرضيع إلى إحدى المحميات الطبيعية في بوتسوانا لرعايته بعدما فقد أمه في ذلك السن المبكر جدًا والذي يحتاج لرعاية خاصة، لاسيما مع انخفاض عدد الفيلة خلال السنوات الأخيرة نتيجة الصيد الجائر من أجل تجارة العاج ما سبب فقدان الكثير من الفيلة.

وأطلقت المحمية حملة لإنقاذ الأفيال، والاتصال بها في حال العثور على فيلة تائهة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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