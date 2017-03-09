البث الحي
منوعات

شاهد: لقطات تحبس الأنفاس لتدريبات على حافة ناطحة سحاب

9/3/2017

نشر المغامر الروسي أوليج شيرستياتشينكو تسجيلا جديدا له وهو يؤدي تدريبات الصباح ولكن على حافة ناطحة سحاب.

وحصل الفيديو على آلاف المشاهدات خلال ساعات من نشره.

ويقوم شيرستياتشينكو، 25 عاما، في الفيديو بالقفز والوقوف على حواف إحدى ناطحات السحاب في هونغ كونغ.

ويقول شيرستياتشينكو إنه لم يشعر بالخوف خلال تسجيل هذا الفيديو أو خلال تسجيل الفيديوهات السابقة.

وبدأ شيرستياتشينكو في ممارسة رياضة الباركور قبل تسعة أعوام.

وسبق للمغامر الروسي أن قدم عروضا خطيرة على ناطحات سحاب في دبي، ويقول إنه ينوي الاستمرار في تقديم مثل هذه العروض في دبي وهونغ كونغ والبرازيل.

المصدر : ديلي ميل
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)