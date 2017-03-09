شاهد: لقطات تحبس الأنفاس لتدريبات على حافة ناطحة سحاب

نشر المغامر الروسي أوليج شيرستياتشينكو تسجيلا جديدا له وهو يؤدي تدريبات الصباح ولكن على حافة ناطحة سحاب.

وحصل الفيديو على آلاف المشاهدات خلال ساعات من نشره.

ويقوم شيرستياتشينكو، 25 عاما، في الفيديو بالقفز والوقوف على حواف إحدى ناطحات السحاب في هونغ كونغ.

ويقول شيرستياتشينكو إنه لم يشعر بالخوف خلال تسجيل هذا الفيديو أو خلال تسجيل الفيديوهات السابقة.

وبدأ شيرستياتشينكو في ممارسة رياضة الباركور قبل تسعة أعوام.

وسبق للمغامر الروسي أن قدم عروضا خطيرة على ناطحات سحاب في دبي، ويقول إنه ينوي الاستمرار في تقديم مثل هذه العروض في دبي وهونغ كونغ والبرازيل.