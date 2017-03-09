شاهد: لحظة إغماء إعلامي تركي أثناء لقاء على الهواء

سقط رئيس تنفيذي لإحدى القنوات التركية الخاصة فاقدًا وعيه على الهواء أثناء لقاء تليفزيوني على قناة "تي أر تي" التركية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام التركية، لحظة سقوط الإعلامي عبدالقادر أونال مغشيًا عليه، أثناء استضافته خلال بث حي في برنامج "الأناضول تسأل" مع نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الخارجية مهدي أكار.

ونهض النائب أكار والمذيع لمساعدة أونال، وتم نقله على الفور للمستشفى على الفور، فيما توقف بث البرنامج لوقت قصير، وبعد الحادث طمأن النائب مهدي أكار المشاهدين.

وقال أكار "أونال بخير الآن لكن أصدقاءنا الصحفيين يعملون بنسق عال ويشتغلون تحت ضغوط مستمرة وشروط وأجواء عمل صعبة وقاسية.. أتمنى أن يستعيد عافيته ويعود لاستئناف عمله في القريب العاجل".

وبحسب صحيفة "صباح" التركية، فقد كشفت الفحوصات الطبية أن أونال عانى من التهاب مفاجئ مصحوب بتعب شديد أفقده الوعي أثناء اللقاء التلفزيوني، ونُشرت صورة لأونال من داخل المستشفى بعدما استعاد وعيه لطمأنة المشاهدين.