شاهد: شخص ينجو بأعجوبة من الدهس أسفل عجلات شاحنة

رصد مقطع مصور لقطات صادمة تحبس الأنفاس لسائق دراجة نارية متهور ينجو بأعجوبة من الموت دهسًا أسفل عجلات شاحنة عملاقة بالصين.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، التقط المقطع في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية، حيث لم يلحظ سائق الشاحنة مرور الدراجة المتسللة بسرعة وتهور من أمام مركبته الضخمة فاصطدم بها.

وأجبرت الشاحنة الدارج المتهور على السقوط أسفل الشاحنة التي مرت أعلاه، بينما أُطيح بالدراجة على جانب الطريق.

وظهر الشاب بعد عبور الشاحنة من فوقه، وهو بالكاد يستطيع الوقوف على قدميه وكأنه غير مصدق أنه خرج من تحت عجلاتها سالمًا وقد نجا من موت محقق، ثم سار بخطى بطيئة نحو دراجته.