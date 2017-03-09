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شاهد : إمبايرستيت يتوشح باللون الوردي في يوم المرأة

9/3/2017

اكتسى مبنى " إمبايرستيت " وسط مانهاتن بمدينة نيويورك الأربعاء باللون الوردي احتفاءً باليوم العالمي المرأة.

وظل مبنى إمبايرستيت أطول مبنى في العالم منذ ما يقرب من 40 عاما منذ أن تم الانتهاء منه في أوائل 1931 وحتى بناء مركز التجارة العالمي “البرج الشمالي” في أواخر عام 1970.

في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 ، عاد الأمبايرستيت مرة أخرى كأطول مبنى في نيويورك (على الرغم من أنه لم يعد الأطول في الولايات المتحدة أو في العالم)، ثم أصبح  مركز التجارة العالمي بعد إعادة بنائه، ليصبح الأكثر ارتفاعا في 30 أبريل 2012.

ويعد المبنى رمزا ثقافيا أمريكيا، واختير كواحد من عجائب الدنيا السبع في العالم الحديث من قبل الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين.

ويحتفل باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس من كل عام وكان الاسم الأصلي لهذا اليوم هو " اليوم العالمي للمرأة العاملة" قبل أن تعتمده الأمم المتحدة رسميا في 8 مارس 1975، وتدعو الدول الأعضاء إلى الاحتفال بيوم خاص بالمرأة.

بدأت مسيرة الاحتفال بيوم المرأة عام 1856 ، عندما خرجت آلاف النساء في شوارع نيويورك للاحتجاج على الظروف اللاإنسانية التي كُن يجبرن على العمل فيها، مما دفع السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جدول الأعمال اليومي.
في 8 مارس عام 1908 عاد الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك وهن يحملن شعار "خبز وورود" في خطوة رمزية للمطالبة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الانتخاب.
وكانت هذه المسيرة بداية تشكل حركة نسوية داخل الولايات المتحدة بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة في الحقوق، منها الحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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