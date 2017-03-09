شاهد: أفيال تلعب البولو لجمع الأموال!

شارك نحو 30 فيلا في افتتاح بطولة لبولو الأفيال على كأس ملك تايلاند من أجل جمع أموال بهدف حماية هذا النوع من الحيوانات في البلاد.

وهذه هي النسخة الخامسة عشرة للبطولة، وأقيمت أول بطولة لرياضة بولو الأفيال عام 2001 حيث اجتذبت محبين للبولو ولاعبي بولو محترفين من جميع أنحاء العالم.

وقدم رجال أعمال كبار ومشاهير، ممن يشاركون أحيانا في مباريات البطولة، تبرعات مالية بهدف حماية الأفيال.

وقال أحد منظمي البطولة إنهم نجحوا "على مدار السنوات الماضية في جمع أكثر من مليون و300 ألف دولار للمساعدة في مشروعات كثيرة مختلفة من أجل الأفيال المستأنسة والبرية في تايلاند"، مشيرا إلى أنهم يتوسعون حاليا في بلدان آسيوية أخرى.

والفيل رمز لتايلاند وكانت الأفيال تستخدم في العصور القديمة في نقل الجنود إلى ساحات القتال.

لكن نشطاء حقوق الحيوان انتقدوا استغلال الأفيال في صناعة السياحة حيث يقولون إنها غالبا ما تلقى معاملة سيئة.

ويوجد في تايلاند نحو 3700 فيل في البرية وما يصل إلى 4000 فيل مستأنس وفقا لإحصاءات منظمة إيلي إيد البريطانية التي تهدف لحماية الأفيال الآسيوية.