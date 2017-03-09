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سكارليت جوهانسون تقيم دعوى طلاق من زوجها الفرنسي

سكارليت جوهانسون وزوجها الصحفي الفرنسي رومان دورياك - أرشيفية
سكارليت جوهانسون وزوجها الصحفي الفرنسي رومان دورياك - أرشيفية
9/3/2017

أقامت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون دعوى طلاق من زوجها وطالبت بالحضانة الكاملة لابنتها.

وتشير وثائق قضائية إلى أن جوهانسون (32 عاما) أقامت دعوى الطلاق من زوجها الصحفي الفرنسي رومان دورياك أمام محكمة نيويورك العليا على أساس أن الزواج "انتهى بلا رجعة".

وطالبت جوهانسون بحضانة قانونية مشتركة وحضانة سكنية لابنتيهما روز البالغة من العمر عامين، فيما طلب منها زوجها الذي انفصلت عنه بالعودة "لطاولة المفاوضات".

وتزوجت جوهانسون ودورياك في 2014 .. وتطالب الوثائق القضائية بتطبيق اتفاق ما قبل الزواج والذي أبرم بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2014.

وفي بيان صدر الأربعاء قال دورياك إنه يشعر بالأسف لأن جوهانسون أقامت دعوى الطلاق في المحكمة "وجعلت خلافاتنا الشخصية علنية بهذا الشكل".

وتابع قائلا "أناشدها بأن تسحب هذا الإجراء فورا وأن تعود إلى طاولة المفاوضات بغض النظر عن مدى الإزعاج الذي قد يسببه ذلك."

ورفضت الممثلة التعقيب على الطلاق.

وقالت جوهانسون في بيان "كأم متفانية وشخصية كتومة وفي ظل إدراكي الكامل بأن ابنتي ستكون كبيرة بما يكفي يوما ما لتقرأ الأخبار التي تنشر عنها فأود أن أقول فقط إنني لن أعلق أبدا على انتهاء زواجي".

وتأتي دعوى الطلاق بعد أن أفادت تقارير إعلامية في يناير / كانون الثاني بأن الزوجين انفصلا، وقال محام عن دورياك إن الزوجين يعيشان في نيويورك لكن ليس معا.

وهذا هو ثاني زواج لجوهانسون التي تلعب دور العملية ناتاشا رومانوف (الأرملة السوداء) في عالم مارفل السينمائي، وكانت متزوجة من قبل من الممثل ريان رينولدز بطل فيلم (ديدبول) من 2008 حتى 2011.  

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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