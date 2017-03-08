فيديو: 1.5 مليون مشاهدة لأب يفاجئ أولاده بحضوره بعد غياب

قرر الضابط في الجيش الأمريكي سام ساندرسون مفاجأة طفلته ابنته البالغة من العمر 15 عاما وابنه 11 عاما على طريقته الخاصة.

الضابط الذي يعمل في إدارة الاتصالات في الجيش الأمريكي منذ 20 عاما ويخدم مع قوات أمريكية بالشرق الأوسط أعد خطة لمفاجئة أولاده في ملعب لكرة السلة أثناء مباراة هامة بالاتفاق مع والدتهم وآخرين.

اعتمدت الخطة إلى إحضار الطفلين إلى الملعب وارتدائهما نظارات للرؤية الثلاثية الأبعاد ثم يفاجئان بوالدهما أمامهما بعد فترة طويلة من غيابه.

وفاجئ الضابط الأمريكي ابنه وابنته امام الحضور من اللاعبين والجمهور الذين صفقوا له بشكل حار.

وحقق الفيديو نحو 1.5 مليون مشاهدة منذ نشره في الثاني من الشهر الجاري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.