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فيديو: 1.5 مليون مشاهدة لأب يفاجئ أولاده بحضوره بعد غياب

8/3/2017

قرر الضابط في الجيش الأمريكي سام ساندرسون مفاجأة طفلته ابنته البالغة من العمر 15 عاما وابنه 11 عاما على طريقته الخاصة.

الضابط الذي يعمل في إدارة الاتصالات في الجيش الأمريكي منذ 20 عاما ويخدم مع قوات أمريكية بالشرق الأوسط أعد خطة لمفاجئة أولاده في ملعب لكرة السلة أثناء مباراة هامة بالاتفاق مع والدتهم وآخرين.

اعتمدت الخطة إلى إحضار الطفلين إلى الملعب وارتدائهما نظارات للرؤية الثلاثية الأبعاد ثم يفاجئان بوالدهما أمامهما بعد فترة طويلة من غيابه.

وفاجئ الضابط الأمريكي ابنه وابنته امام الحضور من اللاعبين والجمهور الذين صفقوا له بشكل حار.

وحقق الفيديو نحو 1.5 مليون مشاهدة منذ نشره في الثاني من الشهر الجاري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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