شاهد: مقتل وحيد قرن نادر في حديقة حيوان بفرنسا

اقتحم صيادون حديقة حيوان فرنسية وقتلوا وحيد قرن أبيض نادرا بالرصاص وقطعوا قرنه.

وتلك الواقعة يُعتقد أنها الأولى من نوعها في أوربا التي يُـهاجم فيها وحيد قرن في الأسر ويُقتل.

وقالت حديقة الحيوان إن الحارس عثر على وحيد القرن الذكر البالغ من العمر أربع سنوات ويدعى فينس مقتولا في محبسه في حديقة حيوان تواري الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا غربي باريس صباح أمس الثلاثاء (7 مارس آذار) بعد الهجوم الذي وقع أثناء الليل.

وقالت الشرطة التي حققت في الجريمة إن اللصوص أطلقوا النار ثلاث مرات على رأس وحيد القرن وأن قرنه نُشر بمنشار حديد على الأرجح.

وتحظر معاهدة للأمم المتحدة الاتجار في قرون وحيد القرن كما أن بيعها محظور في فرنسا.

لكن الطلب عليها قوي في دول آسيوية مثل فيتنام حيث تستخدم في العلاج التقليدي وتواجه الحكومات الأفريقية صعوبات لوقف الصيد الجائر.

ونددت حديقة حيوان تواري بمقتل وحيد القرن وقالت إن هناك ضرورة لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.

وقال تييري دوجيه مدير الحديقة لتلفزيون رويترز "إنه لغز، إنه لغز. لم تُصب حيوانات وحيد القرن الأخرى بأذى. فهل فوجئ (المجرمون) بشيء ما؟ هل كانوا في عجلة من أمرهم؟ لا أستطيع أن أُحدد. طلبت من الشرطة أن تأتي على الفور، وتوجد الشرطة العلمية هناك، ونحن نحقق في الأمر، سيجري تحقيق لأنه ليس من المعتاد حدوث ذلك. لم يحدث ذلك أبدا في فرنسا أو في أوربا لذلك نحن نتحدث عن شيء جديد فظيع."

وأُحضر فينس إلى حديقة تواري في مارس آذار عام 2015 وكان قد ولد في هولندا عام 2012.

وزادت أعداد وحيد القرن الذي كان يوشك على الانقراض في العالم من 83 في 2008 إلى 1215 في 2014 لكنها تراجعت في العامين الماضيين وفقا لبيانات حكومة جنوب أفريقيا.

وقالت حديقة حيوان تواري إن سعر الكيلو من قرون وحيد القرن كان يبلغ 51 ألف يورو (53900 دولار) في السوق السوداء عام 2015.

وتابعت الحديقة أن اللصوص اقتحموا ساحة الحيوانات البرية بالحديقة حيث يقيم وحيد القرن أثناء الليل وفتحوا البوابة المعدنية بالقوة.