شاهد: لقطات مذهلة لغواصين ينقذون سمكة قرش مصابة بجروح خطيرة

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات مذهلة لثلاثة من الغواصين وهم ينقذون سمكة قرش بعد أن أصيبت.

وأظهرت اللقطات الغواصين وهم يسبحون حول سمكة القرش المصابة بعد أن التف حبل حولها.

وكان الغواصون في جولة سياحية في جزر البهاما لمشاهدة أسماك القرش البيضاء مع مرافقين عندما شاهدوا سمكة القرش وقد التف الحبل الذي أصابها بجرح غائر في جسدها.

وقال أحد الغواصين إنه كان عليهم الانتظار لفترة حتى يعتاد القرش على وجودهم ولا يهاجمهم، قبل أن يقوموا بقطع الحبل الذي كان يعوق القرش عن السباحة.

وأضاف أنه كان هناك تخوف من أن تؤدي إصابة القرش إلى مهاجمة الغواصين، لكن القرش كان مستسلما لهم وتركهم ينهون مهمتهم بدون أي إزعاج.