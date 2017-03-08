شاهد: لحظة مرور حوت يزن 30 طنًا أسفل قارب

رصد مقطع مصور لقطات مرعبة ترصد لحظة مرور حوت أحدب عملاق أسفل قارب صغير، نحو 5 ملايين و200 ألف مشاهدة على موقع فيسبوك.

وبحسب صحيفتي ديلي ميل وإكسبريس البريطانيتين، أظهرت لقطات جوية مرعبة حوتًا أحدبَ ضخمًا يزن 30 طنًا وهو يمر على مسافة قريبة للغاية أسفل قارب صغير.

وظل الحوت يحوم حول القارب الذي يُقل رجلًا واحدًا، حتى كاد يصطدم بالمجداف، إلا أن الحوت غير مساره فجأة بعيدًا عن القارب لينضم إلى 3 حيتان آخرين.

وتم التقاط المقطع المذهل قبالة ساحل ماوي في هاواي شمال المحيط الهادئ. ويذكر أنه كل عام تبحر الثدييات البحرية من تلك المنطقة بين شهري نوفمبر ومايو أثناء الهجرة في فصل الشتاء.

وفي عام 1966 قدر عدد الحيتان الحدباء التي تعيش في ماوي بحوالي 1400 حوت، ونتيجة الحفاظ على البيئة البحرية وصل العدد في عام 1993 إلى 6 آلاف حوت، وفي عام 2014 يعتقد أن عددهم ارتفع إلى 21 ألف حوت أحدب.