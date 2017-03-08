شاهد: لحظة سقوط شاب صعقته الكهرباء من ارتفاع 30 مترًا

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات صادمة ومروعة للحظة سقوط شاب من ارتفاع 30 مترًا بعد صعقه كهربائية أثناء تسلقه برج كهرباء.

وتعرض الشاب للصعق بقوة 30 ألف فولت، وسقط من ارتفاع 100 قدم (30,5 مترًا) لكنه ظهر رغم الحروق العميقة في جسده، وهو لا يزال على قيد الحياة بعدما نجا بأعجوبة من الصعقة "الفظيعة".

وظهر الشاب الذي سقط بعدما تسلق برج الكهرباء عاريًا، وهو قادر بالكاد على السير على قدميه باحثًا عن المساعدة بعد تحلق المارة حوله، وحظي المقطع المصور بانتشار واسع المدى على شبكة الإنترنت ولم تذكر الصحيفة مكان التقاط الفيديو.

وأظهرت اللقطات لحظة انفجار أضواء الصعقة أعلى البرج، ثم ظهر الشاب متدليًا إلى أن سقط أرضًا بشكل مروع، واعتقد البعض أن الشخص الأول الذي سقط ليس هو نفسه الثاني الذي ظهر يسير على قدميه.