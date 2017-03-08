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شاهد: لحظة إنقاذ حصان غرق في الرمال المتحركة

8/3/2017

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات بطولية لمجموعة من الرجال ينقذون حصانًا غرق في الرمال المتحركة على أحد شواطئ بلجيكا.

وحقق المقطع نحو مليوني مشاهدة على حساب الصحيفة بموقع فيسبوك، منذ نشره قبل 3 أيام، وظهر فيه عدد من الرجال يكافحون من أجل إنقاذ حصان محاصر داخل الرمال المتحركة نتيجة ارتفاع المد على الشاطئ في منتجع ويندويني غربي بلجيكا.

واستعان المنقذون بحفار وحزام واسع لسحب الحصان بعدما بنوا سورًا من أكوام الرمال خلفه لمنع انجرافه مع الرمال الناعمة داخل المياه أو غرقه أو ارتطام الأمواج به، حيث كان الحصان عالقًا للغاية وكان تدافع الأمواج سريعًا، ما جعل المهمة بالغة الصعوبة.

وتمكن الرجال في النهاية بعد محاولات عديدة، من إنقاذ الحصان وتحريره، وكانت الشرطة المحلية قد حذرت من مخاطر الرمال المتحركة والآبار العميقة في تلك المنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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