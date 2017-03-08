شاهد: لحظة إطلاق الرصاص على سيدة وطفليها داخل سيارتهم

أظهرت لقطات صادمة رصدتها كاميرا مراقبة لوحة قيادة إحدى السيارات على طريق، لحظة إطلاق النيران عمدًا على أم وطفليها داخل سيارتهم.

وبحسب شبكة فوكس نيوز، وقناة KSHB المحلية التابعة لشبكة NBC، وقع الحادث بمدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري الأمريكية، حيث كانت الأم تقل طفليها من مدرستهما حين ظهرت سيارة ذات دفع رباعي تقترب من سيارة الأم.

وحين توقفت سيارة الأم عند إشارة مرور على ما يبدو، توقفت السيارة الأخرى في الجهة اليمنى وأخرج أحد ركابها سلاحًا آليًا وبدأ بإطلاق 12 رصاصة على الأم وطفليها في وضح النهار ثم فرت السيارة المعتدية هاربة بسرعة من المكان.

ولحسن حظ الأم وطفليها اللذين يبلغان من العمر 5 و9 سنوات، فإنهم لم يصابوا بأذى، فيما تهشم محرك السيارة، وتحقق شرطة كانساس سيتي في الحادث، معتبرين الفيديو الذي تم التقاطه دليلًا مهماً في القضية.

وفي عام 2016، ارتفع عدد عمليات إطلاق نار من سيارة بزيادة 51% في كانساس سيتي مقارنة بعام 2015، وكان هناك 389 حادث إطلاق نار أودى بحياة 950 ضحية.