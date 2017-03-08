شاهد: لبنانيان يحولان أنابيب المياه القديمة إلى قطع فنية

توصل الشقيقان طوني وأليكسي أبو سليمان لطريقة مبتكرة لاستخدام أنابيب المياه القديمة وتحويلها إلى مصابيح وقطع أثاث.

وبدأ الأمر كهواية تلتها رغبة في تجربة فكرة تصميم طرأ على الذهن قبل أن تتحول الفكرة سريعا إلى مشروع تجاري بعد زيادة الطلب على المنتجات.

واقتصر الأمر في البداية على تصميمات بسيطة أعاد فيها الأخوان تدوير أنابيب المياه القديمة التي تُستخرج من المباني إلى جانب بعض الأنابيب الجديدة المستوردة من إيطاليا.

ويقول طوني أبو سليمان مؤسس المشروع إنه بدأ بإنتاج مصابيح المكتب ثم مصابيح السقف وبعدها تطور الأمر إلى العمل على القطع الخشبية مثل الطاولات والمكاتب والمقاعد.

ويضيف إنه تطور من إنتاج قطع من الأثاث إلى تنفيذ ديكورات للمنازل والمطاعم.

واكتسب الأخوان المهارات الخاصة بالكهرباء من والدهما الذي كان يعمل كهربائيا. ويعملا معا في رسم مسودات لكل منتج لهما قبل تصميمه ليقوم طوني بعد ذلك بالتعامل مع الجانب العملي ويصنع قطع الأثاث بينما يتولى أخوه أليكسي الجانب التجاري من المشروع بالبحث والاهتمام بالحسابات وموقع مشروعهما على الانترنت.

ويقول الأخوان أنهما يبيعا ما بين 40 و50 قطعة في الشهر، ويشيرا إلى إنهما تلقيا الكثير من الطلبات على منتجاتهما من داخل لبنان والعالم.