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شاهد: عرض أزياء لضحايا اعتداءات بـ"ماء النار"

8/3/2017

قدّم ناجون وناجيات من اعتداءات بحمض الكبريتيك (ماء النار) في بنغلاديش عرض أزياء في تحد للمعايير التقليدية للجمال.

وعلى خشبة مسرح بالعاصمة البنغلاديشية دكا تهادت العارضات تحت أضواء خافتة، سعيا لإبعاد الأنظار عن إصابتهن والتركيز على ما قال المنظمون إنه الجمال الحقيقي لدى الناجيات من الاعتداءات بماء النار.

ويأتي العرض، الذي نظم في دكا مساء الثلاثاء، عشية اليوم العالمي للمرأة، الذي يحل الأربعاء 8 من مارس/آذار كل عام.

وقالت مصممة الأزياء والعارضة السابقة بيبي روسل، التي شاركت في التخطيط للعرض، إن فكرة العرض تهدف إلى كسر الصور النمطية، وإبراز الجمال لدى الناجيات من اعتداءات ماء النار، رغم الندوب والآثار التي تركتها الاعتداءات على أجسادهن.

ونظم العرض برعاية منظمة "أكشن إيد" التي نظمته تحت شعار "إعادة تعريف الجمال" للفت الأنظار إلى معاناة ضحايا هجمات "ماء النار".

وتقول منظمة "أكشن إيد" في بنغلاديش إن استهداف النساء والأطفال بالاعتداء بماء النار مازال أمرا شائعا في بنغلاديش، التي شهدت وقوع 44 اعتداء بماء النار في عام 2016.

وكانت بنغلاديش قد أقرت تشريعا لمكافحة جرائم الاعتداءات بماء النار عام 2002 قيّدت من خلاله عملية استيراد وبيع حمض الكبريتيك في الأسواق.

ويتم تسجيل نحو 1500 اعتداء بماء النار سنويا حول العالم، لكن هذه الاعتداءات أكثر شيوعا في دول جنوب شرق آسيا؛ حيث يتم الإبلاغ سنويا عن عشرات الحالات في الهند وباكستان وأفغانستان.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر + رويترز
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