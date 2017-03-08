البث الحي
منوعات|أستراليا

شاهد: ضبط مخدرات بنحو ربع مليار دولار في أستراليا

8/3/2017

قالت السلطات الأسترالية الأربعاء إنها صادرت كميات ضخمة من المخدرات بمدينة سيدني تبلغ قيمتها نحو 246 مليون دولار.

وقالت الشرطة الأسترالية إن العملية تمت بالتعاون مع قوات حرس الحدود الأسترالية؛ حيث اشتبهت في حاوية بحرية قادمة من الولايات المتحدة يزعم مالكوها أنها مسحوق بروتين معبأ في زجاجات، ليتضح أنها تضمن 540 كيلوغراما من مخدر الميثامفيتامين تبلغ قيمتها 246 مليون دولار أمريكي.

وفور اكتشاف المخدر قامت الشرطة بوضع مادة بيضاء بدلا من المخدر، وقامت بإرسال الشحنة إلى العنوان الذي أرسلت إليه حيث تم القبض على المتهمين أثناء استلامهم لها.

وقالت الشرطة إن المتهمين بالتورط في جلب المخدرات ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة، وقد مثلوا أمام المحكمة الثلاثاء، بينما مثلت المرأة الأربعاء.

وقال قائد الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريس شيهان، في مؤتمر صحفي إن العملية تعد من أضخم العمليات في تاريخ أستراليا.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)