شاهد: ضبط مخدرات بنحو ربع مليار دولار في أستراليا

قالت السلطات الأسترالية الأربعاء إنها صادرت كميات ضخمة من المخدرات بمدينة سيدني تبلغ قيمتها نحو 246 مليون دولار.

وقالت الشرطة الأسترالية إن العملية تمت بالتعاون مع قوات حرس الحدود الأسترالية؛ حيث اشتبهت في حاوية بحرية قادمة من الولايات المتحدة يزعم مالكوها أنها مسحوق بروتين معبأ في زجاجات، ليتضح أنها تضمن 540 كيلوغراما من مخدر الميثامفيتامين تبلغ قيمتها 246 مليون دولار أمريكي.

وفور اكتشاف المخدر قامت الشرطة بوضع مادة بيضاء بدلا من المخدر، وقامت بإرسال الشحنة إلى العنوان الذي أرسلت إليه حيث تم القبض على المتهمين أثناء استلامهم لها.

وقالت الشرطة إن المتهمين بالتورط في جلب المخدرات ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة، وقد مثلوا أمام المحكمة الثلاثاء، بينما مثلت المرأة الأربعاء.

وقال قائد الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريس شيهان، في مؤتمر صحفي إن العملية تعد من أضخم العمليات في تاريخ أستراليا.