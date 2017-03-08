شاهد: شاب يخرج ثعبانا ضخما من أسفل سيارته

حصد مقطع مصور يرصد لحظة إخراج مراهق لثعبان ضخم عثر عليه بسيارته، نحو 5 ملايين ونصف المليون مشاهدة خلال 4 أيام من نشره على فيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "FailArmy" على فيسبوك، مراهق مستلقيًا أسفل سيارته، ويرتدي قفازًا في يده اليمنى لينتزع بها الثعبان الضخم واستطاع بمساعدة صديقه من القبض عليه.

وخرج الشاب من تحت السيارة وقد أحكم قبضته على رأس الثعبان حتى لا يلدغه أو يفر منه هاربًا، ثم وضعه في كيس كبير كان مع رجل ثالث بالمكان، بعد نجاح المهمة، وتم التقاط الفيديو في لوس أنغليس بالولايات المتحدة.