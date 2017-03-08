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شاهد: سفينة عملاقة توشك على الاصطدام بمنزل

8/3/2017

فوجئ شخص وزوجته بسفينة سياحية ضخمة تقترب من مسكنه على سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال تود هنتر إن السفينة اقتربت 100 قدما من منزله الذي يقع في ميناء ايفرجليدز، ميناء بحري في مقاطعة بروارد بولاية فلوريدا، مشيرا في تصريحات لقناة إي بي سي الأمريكية أن السفينة كثيرا ما تأتي إلى هذا المكان لكنها لم تقترب أبدا.

وأصدرت الشركة التي تمتلك السفينة السياحية بيانا حول الحادث قالت فيه إن السفينة تعمل بأمان ولم يتعرض أحد من طاقمها أو الركاب للخطر، مؤكدا أن السفينة لم تلمس قاع الأرض.  

وقالت متحدثة باسم جمعية الطيارين أن الرياح القوية وتيار المياه سبب اقتراب السفينة أكثر من المعتاد، قبل أن يتم توجيهها بأمان إلى مسارها، مشيرة إلى أن السفينة لم تلمس الجزء السفلي من المياه.

المصدر : إيه بي سي نيوز + الجزيرة مباشر
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