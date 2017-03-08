شاهد: باكستانيون "يمطرون" قارئا للقرآن بالأموال!

بث شيخ تنزاني مقطعا مصورا يظهر قراءته للقرآن في عرس بباكستان وكيفية استقبال الحضور لقراءته حيث أغرقوه بالأموال.

وبث القارئ رجائي أيوب، وهو قارئ تنزاني شاب، على صفحته على موقع فيسبوك وحسابه على انستغرام هذا الأسبوع، مقطعا مصورا له وهو يقرأ القرآن في أحد الأعراس بينما يتسابق الحضور لإمطاره بالأموال.

ويظهر في المقطع شخص جالس إلى جوار الشيخ أيوب، يبدو أنه العريس، حيث جلس في موقع أعلى من باقي الحضور وحوله الورود وخلفهما لافتة كتب عليها "عُرس مبارك" إلى جوار كلمات أخرى يبدو أنها باللغة الأوردية.

وبين حين وآخر كان بعض الأشخاص يحضروا رزما من الأوراق المالية ليقوم "العريس" بإلقائها فوق رأس الشيخ أثناء التلاوة.

ومع كلمات الاستحسان لقراءة الشيخ كانت رزم الأوراق المالية تنهال فوق رأسه؛ بحيث تجمع المئات منها في حجره وتحت قدميه.

ويبدو أن هذا تقليد في الاحتفاء بالقرآن وقارئيه في بعض البلدان؛ حيث بث القارئ رجائي أيوب مقاطع مشابهة لأشخاص يضعون الأموال على رأسه وفي حجره أثناء قراءة القرآن في بلدان أخرى.