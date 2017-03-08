البث الحي
منوعات|أمريكا

شاهد: الأنوار تعود لتمثال الحرية بعد انطفائها دون أسباب واضحة

8/3/2017

شهد سكان مدينة نيويورك الأمريكية حدثا نادرا الثلاثاء بعدما انطفأت الأنوار التي تضيء تمثال الحرية الشهير لوقت قصير دون سبب معروف.

ولم يعرف حتى الآن سبب حدوث هذه الواقعة النادرة لواحد من أشهر معالم نيويورك والولايات المتحدة، وهل ترجع إلى سبب فني أم بسبب يوم المرأة العالمي الذي يحل في 8 مارس/آذار من كل عام؟

وكان منظمو مسيرة المرأة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي قد دعوا النساء في الولايات المتحدة إلى عدم العمل في يوم المرأة العالمي لإظهار قوة النساء الاقتصادية وتأثيرهن في المجتمع الأمريكي.

وكان منظمو المسيرة قد رفعوا شعار "يوم بلا مرأة" خلال مسيراتهم المعارضة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتصريحاته التي اعتبرها معارضوه مسيئة للنساء والأقليات والمهاجرين.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)