شاهد: الأنوار تعود لتمثال الحرية بعد انطفائها دون أسباب واضحة

شهد سكان مدينة نيويورك الأمريكية حدثا نادرا الثلاثاء بعدما انطفأت الأنوار التي تضيء تمثال الحرية الشهير لوقت قصير دون سبب معروف.

ولم يعرف حتى الآن سبب حدوث هذه الواقعة النادرة لواحد من أشهر معالم نيويورك والولايات المتحدة، وهل ترجع إلى سبب فني أم بسبب يوم المرأة العالمي الذي يحل في 8 مارس/آذار من كل عام؟

وكان منظمو مسيرة المرأة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي قد دعوا النساء في الولايات المتحدة إلى عدم العمل في يوم المرأة العالمي لإظهار قوة النساء الاقتصادية وتأثيرهن في المجتمع الأمريكي.

وكان منظمو المسيرة قد رفعوا شعار "يوم بلا مرأة" خلال مسيراتهم المعارضة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتصريحاته التي اعتبرها معارضوه مسيئة للنساء والأقليات والمهاجرين.