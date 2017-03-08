بالصور: مسابقة جمال للنساء "البدينات فقط"

في مدينة كراسنويارسك الروسية التي يغطيها بساط من الجليد تستعد النساء لموكب مسابقة جمال البدينات وهن بلباس البحر وأزياء السهرة.

و يحصلن النساء على دروس في الرقص ورياضة الكيك بوكسينج قبل المسابقة.

وتنظم وكالة عروض الأزياء المحلية "سيب بلاس" المسابقة التي تدخل عامها الثاني. وتقول إينا سرتراكوفا التي تعمل في الوكالة إن المسابقة التي ستقام في مايو أيار تهدف إلى تحدي المفاهيم الروسية التي تربط الجمال بالنحافة.

وقالت أولجا أوليسنيتسكايا (25 عاما) التي فازت في المسابقة في 2016 "نريد أن نظهر أنوثتنا حتى لو كانت تتعارض مع معايير الموضة الحالية لأننا نريد أن ينظر لنا الناس بوصفنا جميلات."

وقالت ألكسندرا ريزنكوفا وهي متسابقة أخرى من العام الماضي وتعمل عازفة كمان في دار أوبرا كراسنويارسك إن المشاركة ساعدت في تعزيز ثقتها في نفسها. وأضافت "بعد أن أنجبت أطفالي زاد وزني كثيرا وبدأت أحاول إخفاء جسمي. لكن الآن وبعد المسابقة اختفت كل هواجسي."