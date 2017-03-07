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شاهد: لهذا السبب "شاب يتخفى في شكل طفل رضيع"

7/3/2017

حصدت لقطات طريفة لشابين نفذّا خدعة لدخول الملاهي بتذكرة واحدة، نحو مليون ونصف مليون مشاهدة في أقل من 3 أيام على نشره بموقع فيسبوك.

وأظهر المقطع الذي نشرته صفحة "Zoply" على فيسبوك، شابين تمكنا بنجاح من تنفيذ حيلة للتسلل داخل أحد ملاهي الألعاب الترفيهية بتذكرة واحدة بدلًا من تذكرتين مستخدمين عربة طفل رضيع.

وظهر أحد الشابين وهو يستلقي بطريقة معينة داخل عربة الأطفال ولم يظهر منه سوى الرأس فقط، وقام زميله بتغطية جسده بوضع دمية طفل رضيع أعلاه ثم وضع غطاءً أصفر اللون.

وتمكن الشابان بالفعل من عبور البوابتين الأولى والثانية من المدينة الترفيهية دون أن يلحظ الحراس أو مكتب التذاكر أي شيء غريب ودون اعتراض من أحد، ونجحا في الدخول بسلام ثم حرر الشاب نفسه بالداخل من عربة الأطفال.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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