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شاهد: كيف تصنع وعاءً أنيقًا من الأقلام الرصاص

7/3/2017

حصد مقطع مصور لكيفية صناعة وعاء أنيق من الأقلام الرصاص، نحو 11 مليونا ونصف مليون مشاهدة في أقل من 5 أيام على نشره بفيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "UNILAD" على فيسبوك، عاملا استطاع تحويل عدد من الأقلام الرصاص الخشبية الملونة من الخارج، إلى وعاء أنيق أشبه بتحفة فنية راقية.

وظهر العامل وهو يضع الأقلام في وعاء بلاستيكي قبل أن يسكب مادة لاصقة حتى غطاها تمامًا، وبعدما جفت قام بنحتها وقطعها والتعامل معها بأدواته حتى ظهرت في النهاية في شكل وعاء فني راق وأنيق للغاية، ما أثار إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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