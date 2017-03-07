شاهد: كاميرات مراقبة تظهر شجاعة موظفة تنجو من محاولة اعتداء بأمريكا

وثقت كاميرا مراقبة لحظات عصيبة على عاملة بأحد الفنادق في الولايات المتحدة وهي تدافع عن نفسها من محاولة اغتصاب عنيفة.

وأظهرت اللقطات رجلا ملثما وهو يطارد المرأة ليعتدي عليها في فندق بمنطقة أوماها بولاية نبراسكا في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي.

لكن الموظفة تمكنت من بعثرة الطاولات لتعيق المهاجم من خلال جذبه من القناع ما أجبره على الفرار.

وبعد لحظات، عاد المهاجم مرة أخرى من الباب الرئيسي لينقض على المرأة في محاولة للحصول على قناعه.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المعتدي وهو زاكري بيرسون/29 عاما/ وألقت القبض عليه.