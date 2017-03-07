البث الحي
منوعات|المملكة المغربية

شاهد: عروس ترتّل القرآن في حفل زفافها بصوت عذب

7/3/2017

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا رائعًا لعروس مغربية تحيي حفل زفافها بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت عذب.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة "Happy Segangan" على يوتيوب، عروسًا خرجت عن المألوف واستبدلت فريق الموسيقى بصوتها لتفاجئ المدعوين بتلاوة القرآن في حفل زفافها.

وقال مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي إن العروس من مدينة أزغنغان بإقليم الناظور شمال المملكة المغربية.

وأدهشت العروس الحضور وهي تتلو بخشوع خواتيم سورة البقرة بصوت عذب ورائع، بينما ظهر العريس بجوارها منصتًا ومتأثرًا بتلاوتها التي أثرت في الجميع واستحقت التشجيع من المدعوين فور انتهائها.

وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعين على شبكة الإنترنت، وبشكل خاص على الصفحات المغربية، حيث انهالت عشرات التعليقات التي استحسنت الفكرة، وأثنت على عذوبة صوت العروس في تلاوة القرآن الكريم، والدعاء لها بحياة زوجية سعيدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)