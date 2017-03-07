شاهد: عروس ترتّل القرآن في حفل زفافها بصوت عذب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا رائعًا لعروس مغربية تحيي حفل زفافها بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت عذب.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة "Happy Segangan" على يوتيوب، عروسًا خرجت عن المألوف واستبدلت فريق الموسيقى بصوتها لتفاجئ المدعوين بتلاوة القرآن في حفل زفافها.

وقال مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي إن العروس من مدينة أزغنغان بإقليم الناظور شمال المملكة المغربية.

وأدهشت العروس الحضور وهي تتلو بخشوع خواتيم سورة البقرة بصوت عذب ورائع، بينما ظهر العريس بجوارها منصتًا ومتأثرًا بتلاوتها التي أثرت في الجميع واستحقت التشجيع من المدعوين فور انتهائها.

وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعين على شبكة الإنترنت، وبشكل خاص على الصفحات المغربية، حيث انهالت عشرات التعليقات التي استحسنت الفكرة، وأثنت على عذوبة صوت العروس في تلاوة القرآن الكريم، والدعاء لها بحياة زوجية سعيدة.