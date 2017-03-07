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منوعات|بريطانيا

شاهد: سيارة تصدم حصانين وتطيح بفارسيهما

7/3/2017

رصدت كاميرات المراقبة بأحد الطرق في بريطانيا، لقطات صادمة لسيارة مسرعة تصدم حصانين وتطيح بخياليهما أثناء سيرها في الاتجاه الخاطئ.

وبحسب صحيفة كامبريدج نيوز المحلية، فقد صدم سائق السيارة المسرعة حصانين وأطاح بخياليهما عندما انحرف إلى الاتجاه الخاطئ من الطريق في مدينة ويتتشم بمقاطعة كامبريدج في إنجلترا.

وكان الرجلان قد توقفا بحصانيهما عندما لاحظا قدوم السيارة باتجاههما، لكن قائد السيارة لم يبدل اتجاهه وبدلًا من أن ينحرف بسيارته عن طريق الخيول اصطدم بالحصانين فانقلب الأربعة رأسًا على عقب.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ ونقل أحد المتسابقين إلى مستشفى أدينبروكس مع إصابات طفيفة، وأصيب الثاني بصدمة وكدمات ليست خطيرة، بينما نُقل الحصانان المصابان بجروح ليست خطيرة، إلى الطبيب البيطري، وبدأ الأربعة في التعافي والتماثل للشفاء.

وتحقق شرطة كامبريدج في الحادث الذي وصفته بأنه مثير للقلق، كما أثار الفيديو استياء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة، بعد انتشار المقطع بشكل واسع على شبكة الإنترنت.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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