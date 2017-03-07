شاهد: "رولز رويس" تصنع سيارات خاصة لإسعاد الأطفال المرضى

كشفت شركة "رولز رويس" عن سيارات كهربائية صغيرة من المقرر أن يقودها أطفال مرضى داخل أروقة المستشفيات في بريطانيا.

وبحسب صحيفتي ميرور وديلي ميل البريطانيتين، فقد أعلنت الشركة الإنجليزية العريقة المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة، عن نماذج مصغرة من سياراتها وتخصيصها للأطفال المرضى للتنقل بها داخل أروقة المستشفيات في بريطانيا.

ودشنت رولز رويس هذه المبادرة داخل مستشفى سانت ريتشارد في مدينة شيشيستر غرب ساسكس البريطانية كي يقودها الأطفال المرضى نحو غرف العمليات الجراحية.

ووضعت الشركة أيضاً إشارات مرورية وهمية في طرقات المستشفى لكي تشعر الأطفال بالمرح وتهدئ أعصابهم وتخفف من ضغوطهم وتوترهم ومخاوفهم قبل إجراء الجراحات، الأمر الذي وصفته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بـ"العمل الرحيم".

وابتكر فريق الصناعة التحويلية بالشركة هذه النماذج المصغرة والمنسوخة من السيارات التجارية، وتم طلاؤها باللونين الأبيض والأزرق بالإضافة إلى اللون الأحمر الذي اكتسى به مقعد السيارة، واستغرق تصميمها نحو 400 ساعة.

وتستمد هذه السيارة التي صنعت بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد طاقتها من بطارية شحن صغيرة سعة 24 فولت، وتصل سرعتها القصوى 16 كم/ في الساعة، ويمكن إبطاء السرعة إلى 6.4 كم/ في الساعة، حال كان قائد السيارة أصغر سنًا، بالإضافة إلى عجلة قيادة تقليدية.

ولم تعلن رولز رويس المملوكة لمجموعة بي إم دبليو الألمانية، عن القيمة الحقيقية لتلك النماذج التي تبرعت بها للمستشفى، كما نفت وجود خطط مستقبلية لإنتاج المزيد من هذه السيارات.

وأظهر الفيديو الذي نشرته الشركة على موقعها الالكتروني وعلى تويتر، طفلين من وحدة طب الأطفال هما مولي ماثيوز (8 أعوام)، وهاري راجياغورو (7 أعوام) وهما يختبران السيارة الجديدة داخل المستشفى، بينما اعتبرت إدارة المستشفى تلك أروع هدية حب جاءت من متبرع.