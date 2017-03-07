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شاهد: رد فعل رضيعة داعبها والدها بتمرين الضغط

7/3/2017

حصدت لقطات رائعة لرجل يداعب طفلته الرضيعة أثناء أدائه تمرين الضغط، نحو 3 ملايين و100 ألف مشاهدة خلال يوم واحد فقط من نشره بفيسبوك.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "UNILAD" على فيسبوك، الأب وهو يداعب طفلته أثناء ممارسة تمرين الضغط المعروف، بينما تظهر آثار السعادة والمتعة على وجه وحركات الرضيعة التي بدأت تبتسم قبل أن يرتفع صوت ضحكاتها المبهجة.

وبحسب قناة "فيريال هوغ" على يوتيوب –والتي نشرت الفيديو لأول مرة- فقد تم التقاط المقطع في مدينة  ويلدومار في مقاطعة ريفيرسايد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعين على شبكة الإنترنت.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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