شاهد: أمريكية تقتل زوجها بعد أن وجدته مع اثنين في سريرها

اعترفت أمريكية بقتل زوجها بعد أن وجدته يقيم حفلة جنسية مع رجل وامرأة آخرين في سريرها.

وذكرت تقارير إخبارية أن "كريستال جامبيو" أطلقت النار على زوجها وزوجين آخرين بدافع الغيرة بعد أن وجدت الثلاثة عرايا في سريرها بولاية نورث كارولينا الأمريكية.

وقضت المحكمة بسجن المرأة بأحكام تتراوح بين 23 عاما و29 عاما بعد اعترافها بارتكاب جريمتي قتل من الدرجة الثانية، وبأحكام بالسجن تتراوح بين 6 سنوات و8 سنوات بتهمة القتل الخطأ.

وتعود وقائع الجريمة إلى شهر فبراير/شباط العام الماضي، بعد أن اتصل زوج شقيقتها بالشرطة وأخبرهم أن جامبيو اعترفت لأهلها بقتل زوجها واثنين آخرين وأحرقت جثثهم.