شاهد: أمريكية تطلق الرصاص على طائرة بدون طيار!

أطلقت سيدة أمريكية غاضبة الرصاص على طائرة بدون طيار تحوم فوق حديقتها قبل فشلها في إبعادها عن المنزل برميها بالحجارة!

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أصيبت المرأة بحالة من الذعر وفقدت أعصابها، حينما شاهدت الطائرة تحلق أعلى حديقة وشرفة منزلها بمدينة بلفيو في واشنطن، معتقدة أنها جاءت للتجسس عليها.

وأشارت المرأة الغاضبة للطائرة بالابتعاد عن المنزل، فلم تستجب، فسارعت على الفور برميها بالحجارة حتى ابتعدت قليلا ثم عادت، فما كان منها إلا أن دخلت الغرفة لثوان ثم خرجت حاملة بندقية وصوبت الرصاص نحو الطائرة التي انسحبت بدروها بعيداً عن المكان.

وحظي الفيديو بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما التقطه مالك الطائرة من خلال كاميرا بداخلها، ونشره على شبكة الإنترنت.