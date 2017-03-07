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توم هانكس وميريل ستريب في فيلم جديد من إخراج سبيلبيرغ

توم هانكس (يمين) وستيفن سبيلبيرغ وميريل ستريب
توم هانكس (يمين) وستيفن سبيلبيرغ وميريل ستريب
7/3/2017

يستعد المخرج العالمي ستيفن سبيلبيرغ لإخراج فيلم جديد يشارك في بطولته النجمان البارزان توم هانكس وميريل ستريب.

وسيحمل الفيلم الجديد عنوان "ذي بوست" في إشارة إلى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التي نشرت ما يعرف بأوراق البنتاغون عام 1971، والتي كانت محور اهتمام عالمي في ذلك الوقت، بعدما تحدى رئيس تحرير الصحيفة بين برادلي الحكومة الفيدرالية ونشر هذه الوثائق التي تناولت التدخل العسكري الأمريكي في فيتنام خلال الفترة من 1945 و1967.

ووفقا لمجلة "فارايتي" الأمريكية المهتمة بأخبار صناعة الترفيه ونجوم السينما فسوف يقوم النجم العالمي توم هانكس، الحاصل على جائزتي أوسكار، بدور رئيس تحرير الصحيفة بين برادلي، بينما ستقوم ميريل ستريب، الحاصلة على جائزة أوسكار ثلاث مرات، بدور كاي غراهام، مالكة صحيفة الواشنطن بوست.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها هانكس وستريب في فيلم واحد.

وكانت ستريب قد رُشحت هذا العام للحصول على جائزة أوسكار للمرة العشرين في مسيرتها المهنية. وقد برزت ستريب بقوة في عناوين الأخبار خلال الشهور الماضية بعدما انتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي رد عليها بوصفها بأنه "مبالَغ في تقديرها".

يشار إلى أن مخرج العمل ستيفن سبيلبيرغ قد حصل أيضا على ثلاث جوائز أوسكار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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