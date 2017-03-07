بالصور: 10 منتجات لجعل سيارتك أكثر جمالا

يقولون إن سيارتك تعكس شخصيتك وليس المقصود هنا إذا كانت باهظة الثمن أو لا وإنما المقصود مدى اهتمامك بها وبنظافتها

إليك 10 منتجات يمكن اقتناؤها عبر الإنترنت تجعل سيارتك أنيقة.

1- "رموش المصابيح"

عبارة عن رموش من الجلد يتم وضعها فوق "المصابيح" الأمامية للسيارة لتعطيها شكلا جماليا وتكون مناسبة أكثر لسيارات النساء وتكون سهلة الفك والتركيب لاستخدامها في أي وقت، وهذه الرموش متاحة على موقع أمازون الأمريكي بسعر نحو 25 دولارا أمريكيا.

2- "بلف الإطارات"

من يهتمون بسياراتهم تعد أدق التفاصيل هامة بالنسبة إليهم لذلك طرحت شركات أشكالا من "بلف" الإطارات في صور جميلة من بينها "التاج" وتباع المجموعة منها "4 وحدات" بسعر 8 دولارات على موقع أمازون.

3- "شماعة المقعد الخلفي"

يحتاج الموظفون الذين يذهبون إلى عملهم في "بدلات رسمية" إلى شماعة داخل السيارة لوضع ملابسهم عليها وخصوصا السترة أو "الجاكيت". وهذا المنتج تم تصميمه ليوفر هذه الخدمة للحفاظ على الملابس نظيفة ومهندمة داخل السيارة ويباع على موقع أمازون بسعر نحو 18 دولارا أمريكيا.

4- "معلاق المقعد"

الأغراض الشخصية قد تصبح مزعجة في حالة خروج الأسرة في السيارة فيرغب كل شخص في وضع حقيبته في مكان ما، لذلك أنتجت شركات معلاقا خاصا يوضع خلف المقاعد الأمامية يمكن استخدامه لوضع حقائب النساء أو أكياس التسوق وغيرها، ويمكن شراؤه بسعر 8 دولارات من موقع أمازون.

5- مسند الرأس

تعطي مساند الرأس في مقاعد السيارة شكلا جماليا رائعا ويتم تصميمها بأشكال تناسب الرجال والنساء معا، وتعرض على موقع أمازون بسعر يبدأ من 22 دولار.

6- حامل العملات المعدنية

كثيرا ما تضطر لإبقاء عملات معدنية معك في السيارة لاستخدامها في المواقف العمومية بالشوارع، لكن أين تضع هذه العملات في سيارتك؟ شركات متخصصة صممت منتجا لهذا الغرض وهو عبارة عن حامل للعملات يوضع بالقرب من سائق السيارة ويمكن شراؤه بسعر 27 دولارا من موقع أمازون.

7- حامل "التابلت"

حينما تصطحب أولادك بالسيارة ترغب في أن توفر لهم كل سبل الراحة ومنها وضع "التابلت" في مكان جيد لاستخدامه بسهولة. شركات كثيرة وفرت منتجات لحمل الكمبيوتر اللوحي لكنها منتجات باهظة الثمن، ما دفع شركات أخرى لتصميم منتج شامل يُوضع خلف المقاعد الأمامية وله أغراض متعددة منها وضع "التابلت" بشكل جيد ويمكن شراء هذا المنتج بسعر 20 دولار أمريكي من موقع أمازون.

8- أكواب مضيئة

فكرة حامل الأكواب داخل السيارة ليست جديدة لكن الجديد في الأمر هو الأشكال الجديدة لهذه الأفكار ومنها حامل الأكواب المضيء والذي يضفي شكلا جماليا في السيارة ويعطيها رونقا خاصا ويمكن شراؤه بسعر 20 دولار أمريكي من موقع أمازون.

9- متعدد الجيوب

هذا المنتج قد يكون أكثر ملائمة للسيارات الكبيرة ومن خلاله يمكن وضع الكثير من الأغراض مثل زجاجات المياه وشواحن الهواتف وغيرها خلف مقاعد السيارة.

10- حامل الطعام

إذا كانت ظروف عملك تضطرك للأكل خارج المنزل وأحيانا للأكل داخل سيارتك فأنت إذن بحاجة إلى هذا الغرض المصمم لوضع طعامك عليه للحفاظ على نظافة المقاعد، ويحمل "ساندوتشات وأكواب" ويمكن تحريكه في اتجاه السائق أو في اتجاه الراكب المجاور له.