بالصور: ويل سميث يقبّل أبو الهول ويتعهد بالعودة لمصر

عبّر الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث عن سعادته الشديدة بزيارته لمصر، التي اختتمها الاثنين، وقوبلت بترحيب واسع بين المصريين.

وعلى حسابه الشخصي على فيسبوك نشر سميث صورا له أثناء زيارته لمنطقة الأهرامات الأثرية بمحافظة الجيزة حيث ظهر في إحدى الصور وكأنه "يُقبّل" تمثال أبو الهول الشهير، وهي صورة يتعمد كثيرون من السائحين التقاطها عند زيارتهم للأثر الذي يزيد عمره عن 4500 عام.

وكتب سميث تعليقا على الصور يقول: "غادرت القاهرة/الجيزة للتوّ. ياللروعة! شكرا على هذا الحب يا مصر. سأعود".

واستمرت زيارة سميث لمصر نحو يوم ونصف.

سميث "يقبّل" تمثال أبو الهول

وأبدى آلاف المصريين إعجابهم بصور سميث؛ حيث حصدت صوره أكثر من مليون إعجاب خلال أقل من يوم على نشرها على صفحته، بينما علق عليه أكثر من عشرين ألف شخص وشاركها نحو خمسين ألفا.

سميث أبدى إعجابه الشديد بمنطقة الأهرامات الأثرية

وقد قوبلت زيارة سميث باهتمام واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث رحب بها الكثيرون وقارنوها بزيارة لاعب كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، والتي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، وتكلفت أكثر من مليون دولار بحسب أرقام غير رسمية.

وقال كثيرون إن زيارة ويل سميث العفوية وغير المخطط لها ربما تكون أكثر فائدة للسياحة في مصر من زيارة ميسي الذي لم يبد ودودا بالقدر الكافي خلال الزيارة التي استمرت ساعات قصيرة، وحصل في مقابلها على مئات الآلاف من الدولارات.