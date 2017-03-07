إيطاليا تسجل أقل عدد مواليد منذ أكثر من 150 عاما

قال مكتب الإحصاءات الوطني في إيطاليا إن عدد المواليد سجل انخفاضا قياسيا العام الماضي فضلا عن انكماش عدد السكان.

وقال المكتب الإثنين إن عدد المواليد تراجع 12 ألفا إلى 474 ألف مولود العام الماضي وهو أقل مستوى منذ توحيد إيطاليا عام 1861 بينما سجل عدد الوفيات 608 آلاف.

ويسجل متوسط أعمار الإيطاليين في الوقت الراهن 44.9 عاما بزيادة 0.2 عن عام 2015 بينما تزيد أعمار 22.3 في المئة من السكان عن 65 عاما وهي النسبة الأعلى في دول الاتحاد الأوربي الثماني والعشرين.

وتراجع العدد الإجمالي للسكان بنحو 86 ألف شخص مسجلا 60.58 مليون شخص إذ ساهم المهاجرون الجدد في تعويض التراجع في معدل المواليد.