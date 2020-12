للمرة الأولى: أديل تؤكد زواجها

أكدت المغنية البريطانية أديل خلال حفل غنائي، ليلة الأحد، في أستراليا أنها أصبحت زوجة لشريكها منذ فترة طويلة سيمون كونيكي.

وأنهت أديل بهذا الإعلان شهورا من تكهنات وسائل الاعلام.

وبينما كان تتحدث عن أغنية "Someone Like You" على خشبة المسرح في بريسبان، أمام 60 ألف شخص، قالت أديل: "أنا متزوجة حاليا. لقد وجدت نصفي الآخر".

وتشتهر أديل(28 عاما) بأنها تحيط حياتها الشخصية بالسرية، حيث إنه لم يعلم أنها تزوجت من شريكها سيمون(42 عاما) سرا إلا عندما أشارت إليه بكلمة " زوجي" لدى حصولها على جائزة أفضل ألبوم في حفل جوائز غرامي الشهر الماضي. وأنجبت أديل من سيمون طفلهما أنغلو البالغ من العمر 4 أعوام.

كانت أديل قد فازت بجائزة أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل تسجيل للعام خلال الحفل الذي أجرى في 12 من فبراير/شباط الماضي.

وتقوم أديل حاليا بأول جولة غنائية لها في أستراليا، حيث بيعت جميع تذاكر حفلاتها في المدن الرئيسية. ومن المقرر أن تغني في سيدني الأسبوع المقبل.