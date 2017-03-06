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فيسبوك يضيف خاصية عدم الإعجاب أخيرا!

6/3/2017

بعد سنوات من مطالبات المشتركين، أضاف موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي خاصية لإبداء "عدم الإعجاب".

وقرر الموقع اتاحة هذه الخاصية في تطبيق المراسلة الخاص به "الماسنجر".

ومنذ فترة أتاح الموقع تفصيلات لخاصية الإعجاب والتعبير عنها بوجوه سعيدة أو حزينة أو  مندهشة أو باكية بالإضافة إلى القلب وتعبير الإعجاب الأصلي.

وقال متحدث باسم فيسبوك إنه يجربون الخاصية الجديدة حاليا في محاولة من الموقع لجعل الموقع أكثر تفاعلا مع المستخدمين.

وأشار الموقع إلى أن هذه الخاصية لن تكون متاحة للجميع في الوقت الحالي، ومن غير الواضح موعد اتاحتها لجميع المشتركين.

المصدر : ذا صن
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