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شاهد: مغنٍ شهير يضرب مصورا بمطار لوس انجليس

6/3/2017

اعتقلت الشرطة الأمريكية المطرب البريطاني لويس توملينسون عضو فرقة "وان دايركشن" على خلفية اعتدائه بالضرب على مصور بمطار لوس انجليس

وقالت تقارير إعلامية إن الواقعة حدثت يوم الجمعة الماضي عندما حاول أحد المصورين الملاحقين للمشاهير التقاط صور للمطرب البريطاني قرب منطقة استلام الحقائب في المطار.
وأوضحت شرطة لوس انجليس أن شهودا عيان قالوا إن توملينسون أوقع المصور أرضا بركلة على الساقين ما أدى إلى ارتطام ظهره ورأسه بالأرض.

وقال موقع قائد الشرطة أن توملينسون وجهت له اتهامات بارتكاب جنحة تعد دون سلاح وأفرج عنه بكفالة قدرها 20 ألف دولار.

وحققت فرقة "وان دايركشن" نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة إذ بيع لها أكثر من 50 مليون أسطوانة حول العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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