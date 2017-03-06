شاهد: مطاعم يابانية تتنافس في تقديم " الطعام المزيف "

تبدو أطباق الطعام المعروضة جيدة بما فيه الكفاية لتناولها، لكن النسخ البلاستيكية للطعام المعروضة بمطاعم في اليابان للعرض فقط.

فالأصناف الجذابة من قائمة الطعام المعروضة على الواجهات، ما هي إلا نماذج مصنعة من البلاستيك ومواد مشابهة لاستنساخ مظهر الطعام الحقيقي، تتنافس المطاعم في اليابان لجذب الزبائن من خلالها.

بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1954، سافر الأمريكيون والأوربيون لليابان للمساعدة في جهود إعادة البناء وواجهوا صعوبات في قراءة قوائم الطعام اليابانية ما دعا الصناع في اليابان لتطوير أطباق طعام من الشمع للمطاعم، التي جعلت من السهل بالنسبة للأجانب طلب أي طعام يرغبونه.

وتطورت هذه الصناعة لاحقا لتصبح واحدة من الصناعة في اليابان وأصبحت هذه الأطباق النموذجية المصنوعة من مادة البلاستيك مشهدا من مشاهد اليابان الحديثة، حيث تمتلئ المدن اليابانية اليوم بالمحلّات التي تبيع هذه المأكولات البلاستيكية.

وأصبحت جميع وجبات المطاعم معروضة من خلال نماذج بلاستيكية تبدو حقيقية المظهر في واجهة المطاعم وهدفها تسهيل اختيار الوجبة على السياح الذين لا يعرفون قراءة قوائم الطعام اليابانية.

وهناك أسماء متعددة للطعام المزيف منها الطعام المزيف، وطعام الشمع والطعام الاصطناعي والطعام طبق الأصل والطعام المقلد والطعام المصور.

ووفرت التقنيات الحديثة من طابعات ومواد جيدة إضافة إلى الحرفيين المؤهلين ، فرصة واسعة للإبداع في هذا المجال " الياباني بامتياز " .