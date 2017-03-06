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شاهد: سقوط امرأة من الطابق الثامن بعد حريق في شقتها

6/3/2017

التقط أحد الأشخاص مشهد سقوط امرأة من أسفل شرفة شقتها بالطابق الثامن بعد أن حاولت الهروب من حريق ضخم نشب فيها.

ونشب الحريق في بناية تقع وسط العاصمة الروسية موسكو، إلا أنه سرعان ما انتشر على مساحة تقدر بنحو 180 قدما.

وكانت السيدة تقف أسفل شرفتها تجنبا للنيران المشتعلة، عندما امتدت النيران إليها، وأجبرتها درجة الحرارة العالية على التخلي عن حاجز الشرفة، لتقرر القفز لتجنب الموت حرقا.

ولحسن الحظ نجت السيدة بعد سقوطها، ونقلت إلى المستشفى للعلاج من الإصابات التي تعرضت لها نتيجة السقوط واستنشاق الدخان، وقيل إنها دخلت في غيبوبة.

وتم إجلاء 9 أشخاص من المبنى، بالإضافة إلى أطفال احتاجوا إلى مساعدة طبية نتيجة الحريق الذي لم تتضح أسبابه بعد.

المصدر : الجزيرة مباشر + ذا صن
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