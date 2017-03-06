شاهد: سقوط امرأة من الطابق الثامن بعد حريق في شقتها

التقط أحد الأشخاص مشهد سقوط امرأة من أسفل شرفة شقتها بالطابق الثامن بعد أن حاولت الهروب من حريق ضخم نشب فيها.

ونشب الحريق في بناية تقع وسط العاصمة الروسية موسكو، إلا أنه سرعان ما انتشر على مساحة تقدر بنحو 180 قدما.

وكانت السيدة تقف أسفل شرفتها تجنبا للنيران المشتعلة، عندما امتدت النيران إليها، وأجبرتها درجة الحرارة العالية على التخلي عن حاجز الشرفة، لتقرر القفز لتجنب الموت حرقا.

ولحسن الحظ نجت السيدة بعد سقوطها، ونقلت إلى المستشفى للعلاج من الإصابات التي تعرضت لها نتيجة السقوط واستنشاق الدخان، وقيل إنها دخلت في غيبوبة.

وتم إجلاء 9 أشخاص من المبنى، بالإضافة إلى أطفال احتاجوا إلى مساعدة طبية نتيجة الحريق الذي لم تتضح أسبابه بعد.