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منوعات|إسبانيا

شاهد : دراجة تفتح وتغلق من خلال الهاتف

6/3/2017

قد تبدو الدراجة دون حراسة وكأنها وسيلة سهلة للسرقة، لكنها في الحقيقة " محروسة " من قبل جهاز ذكي جديد يبدو غير واضح.

فالدراجة بها قفل معلق على محور العجلات الأمامية لها ويرتبط بالهاتف الذكي لصاحب الدراجة عن طريق البلوتوث يمكنه من فتحها وغلقها، ويسمح الجهاز لراكبي الدراجات بالتفاعل مع الأقفال الخاصة بهم كما لم يحدث من قبل.

ويمكن لمالكي الدراجة قفلها وفتحها من مسافة بعيدة أو حتى بمجرد الاقتراب منها ، بعد أن يتم تركيب قفلها الذكي في وقت يستغرق 10 دقائق فقط ، وتدوم البطارية الخاصة به  حوالي 6 أشهر

ويخطو التطبيق أبعد من ذلك، بتوفير بيانات بشكل مستمر عن السرعة والموقع ودرجة الحرارة والمسافة المقطوعة وحرق السعرات الحرارية ، كما يتيح التطبيق رؤية المنحدر، السرعة وحرق السعرات الحرارية في الوقت الحقيقي .

كما أنه في الواقع أكثر دقة في تحديد المواقع حيث يقيس تحول عجلة القيادة.

يقول مصنعو الجهاز من كوريا الجنوبية خلال مشاركتهم في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة خلال الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس، أن الدافع كان الحاجة لتأمين الدراجات من " السرقة " وايجاد وسيلة سهلة وعملية  لمحبي ركوب الدراجات.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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