شاهد: بطولة حمل الزوجات في بريطانيا!

يقال إن الزواج الناجح يحتاج إلى التعاون بين الزوجين، لكن بطولة حمل الزوجات في بريطانيا كانت في حاجة إلى أكثر من ذلك.

فهذه الرياضة وإن كانت غير مصنفة كرياضة رسمية، لكنها تتطلب الكثير من المران والجهد مثل أي رياضة.

وأقيمت بطولة العام الجاري فوق تلة موحلة في جنوب شرق إنجلترا.

وتعين على الأزواج قطع مسافة 380 مترا على طريق صاعد تتخلله الحواجز والعراقيل ليصلوا إلى خط النهاية بعد أن يتم رشهم بالماء لزيادة صعوبة المهمة الصعبة أصلا.

ويشترط أن يكون وزن الشخص الذي يتم حمله خمسين كيلوغراما على الأقل، إذ تقوم بعض الزوجات بحمل أزواجهن.

ويتم استكمال وزن من ينقص وزنه عن 50 كيلوغراما بحمل أكياس.

ويعود تاريخ هذه اللعبة إلى الدول الاسكندنافية شمالي أوربا، حيث كان اللصوص يضطرون للعدو وهم يحملون السيدات اللواتي سرقوهن من القرى المجاورة والعدو بهن في طرق موحلة.

وفاز الويلزيان جاك ماكيندرك وزوجته كيرستي جونز بلقب البطولة. بعد أن قطعا المسافة في عشر دقائق.

وقال الزوجان إنها سيشاركان في بطولة العالم في فنلندا لاحقا هذا العام.