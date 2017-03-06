شاهد: الفرق بين "كوكاكولا" و"كوك زيرو"

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الفرق بين المشروبات الغازية العادية والمشروبات الغازية الخالية من السكر.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، عملية غلي لعلبة من المشروبات الغازية العادية وغلي علبة أخرى لمشروب غازي من دون سكر.

وخلال عملية الغلي، تتبخر المياه تدريجيا ليتم الكشف في النهاية عن كمية السكر الموجودة في المشروبين.

وبعد إتمام العملية تظهر كمية بسيطة للغاية من السكر في القدر الخاص بالمشروب الخالي من السكر، فيما تتبقى كمية كبيرة من السكر في القدر الأخر الخاص بالمشروب الغازي العادي.