البث الحي
منوعات

شاهد: الفرق بين "كوكاكولا" و"كوك زيرو"

6/3/2017

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الفرق بين المشروبات الغازية العادية والمشروبات الغازية الخالية من السكر.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، عملية غلي لعلبة من المشروبات الغازية العادية وغلي علبة أخرى لمشروب غازي من دون سكر.

وخلال عملية الغلي، تتبخر المياه تدريجيا ليتم الكشف في النهاية عن كمية السكر الموجودة في المشروبين.

وبعد إتمام العملية تظهر كمية بسيطة للغاية من السكر في القدر الخاص بالمشروب الخالي من السكر، فيما تتبقى كمية كبيرة من السكر في القدر الأخر الخاص بالمشروب الغازي العادي.

المصدر : ديلي ميل + فيسبوك
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)